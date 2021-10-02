Миллениалы уничтожили потребность в гостиных: так ли это и что придет на смену

Сегодня архитектура наших квартир более гибкая и индивидуальная. Каждая деталь дома – это реакция на потребности человека и его образ жизни. Этот подход привел к фантастическим изменениям типологии жилых помещений, где гостиная оказалась под угрозой исчезновения.

Множество специалистов до сих пор настаивают на необходимости места для отдыха и досуга, одновременно прогрессивные архитекторы и дизайнеры твердят, что часто – это только трата места и денег. Разнообразие мнений породило целую дискуссию. И чем она завершится зависит только от того, как будет меняться наш образ жизни.

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История гостиных

Гостиные использовались для встреч и общения / Фото archdaily

Во многих странах есть различие между публичными гостиными и семейными комнатами для отдыха. Первые считаются более формальными, тогда как помещения "для своих" – непринужденное и уютное место, где можно провести время за играми или просмотром телевизора с близкими. Кроме того, гостиную располагают ближе к выходу, а семейные комнаты – рядом со спальнями родителей или детей. Именно в публичном пространстве жители хвастаются дорогой мебелью, устанавливают камины, выставляют редкие произведения искусства или уникальный декор.

Мир познакомился с жилыми комнатами в конце 17 века, когда Людовик XV превратил несколько помещений в замке на частные гостиные.

Через несколько десятилетий мир архитектуры и дизайна начал работать на обслуживание этих пространств. А после Второй мировой войны американцы вкладывали немало средств, пытаясь приблизиться к образу идеального семейной жизни с телевизором, диванами и развлечениями.

Гостиная больше не нужна

Тогда гостиная стала сердцем дома, но сегодня –

Сейчас в помещениях доминируют комнаты для хобби, кинотеатры, офисы / Фото archdaily

Миллениалы фактически уничтожили потребность в гостиной. Это – результат кардинальных изменений в образе жизни и нового взгляда на традиции. В то время как некоторые избегают создания семьи, другие – не имеют финансовой возможности купить дом в котором будет специальная комната для собраний.

Еще одна причина исчезновения гостиных – квартиры-студии, которые требуют отказа от всего лишнего. И, как показывает практика, чаще всего этим "лишним" как раз и становится гостиная.

Большинство людей сосредотачивается на удобстве и функциональности, отвергая формальности концепта "правильного жилья". В теории гостиная – это место встреч и общения, но теперь, когда все коммуникации происходят онлайн или за пределами дома, возникает закономерный вопрос: зачем нам целое помещение, которое мы не будем использовать по назначению?

Пространство адаптируется. И вот, что происходит с гостиными.

Открытая планировка вместо одной комнаты

Открытая планировка / Фото archdaily

За последние несколько десятилетий в помещениях стала доминировать открытая планировка, которая объединяет кухню, гостиную и столовую. Многие дизайнеры утверждают, что такое решение сближает людей, поскольку так вы можете общаться с семьей или друзьями, пока готовите ужин.

Еще одно преимущество открытых планировок в том, что, приобретя недвижимость, вы сможете организовать ее как вам заблагорассудится. И, учитывая, что столовая "вытесняет" гостиную, отдельная комната для досуга – переоценена.

Террасы и патио в частных домах

Место для встреч на террасе / Фото archdaily

Частные дома позволяют архитекторам расширять первый этаж, создавая плавный переход между интерьером и экстерьером. Среди таких решений – терраса, веранда или патио. Во многих домах именно они стали "новой гостиной", где жители могут организовать встречу и отдохнуть вместе с семьей.

Балконы в квартирах

Место для отдыха на балконах / Фото archdaily

Еще одно переходное пространство, которое используется в квартирах, – балкон. Архитекторы используют дополнительную площадь, чтобы создать дополнительную открытую зону, где можно отдохнуть от стен дома.