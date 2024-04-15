Село-призрак в Италии превратили в роскошный курорт: результат ошеломляет

Деревня Кастельфальфи в провинции Флоренция была заброшена и разрушалась в течение последних десятилетий. Все изменилось, когда его начал отстраивать индийско-индонезийский миллиардер со своей семьей.

Село-призрак действительно ожило, когда его превратили в пятизвездочный курорт. Чтобы реализовать такой проект, понадобилось несколько сотен миллионов долларов.

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Возрожденное село-курорт

Комплекс площадью более тысячи гектаров расположен между Флоренцией и Пизой. Сначала восстановлением и строительством занимался тогдашний владелец – немецкий бизнесмен. Он инвестировал в проект 350 миллионов долларов. Село открыли для посетителей в 2014 году, но этого было недостаточно.

Только через десять лет после очередной многомиллионной реконструкции Кастельфальфи заработало как курорт. Открытие состоялось в феврале 2024-го. Миллиардер Шри Пракашу Лохиа и его семья ошеломили результатом – заброшенная итальянская деревня наконец-то полностью раскрыла свой потенциал.

Роскошная спальня в одной из вилл / Фото Courtesy of Castelfalfi

В деревне сейчас продают более двух десятков бывших резиденций. Перед покупкой потенциальные покупатели могут временно поселиться в одной из семи вилл. Кроме того, новые владельцы отреставрировали витрины заброшенных зданий и превратили их в уютные бутики. Там гости могут приобрести кашемировые свитера за 400 долларов и поло для гольфа за 200 долларов.

Частный бассейн под открытым небом / Фото Courtesy of Castelfalfi

Известно, что в одной из вилл под названием Casale останавливался Джастин Бибер. Этот особняк имеет пять спален, шесть ванных комнат и частный бассейн.