Минрегион планирует провести инвентаризацию "долгостроев"

В Украине планируется создание перечня объектов незавершенного жилищного строительства. Рассказываем, что известно об инициативе.

Инвентаризация позволит собрать в одном месте всю необходимую информацию об объекте незавершенного строительства. Перечень позволит получить дополнительные данные о заказчике, подрядчике, истории земли, проекте, причинах остановки, сроках простоя площадки и так далее.

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Разработанный Минрегионом проект постановления "Некоторые вопросы формирования перечня непринятых в эксплуатацию объектов жилищного строительства" предусматривает проведение каждым регионом полной инвентаризации недостроев. Целью этого документа является проведение регионами полной инвентаризации объектов незавершенного жилищного строительства.

"Формирование перечня объектов незавершенного жилищного строительства – шаг на пути к решению болезненного вопроса "долгостроев". Эта проблема требует четкого понимания нынешней ситуации, инвентаризации таких объектов и проверки их технико-экономического состояния. Речь идет о полной картине в разрезе всех областей" Украины", – сообщила заместитель главы Минрегиона Наталья Козловская.

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Документ обязывает все городские и областные государственные администрации сформировать списки долгостроев и создать на каждого из них инвентаризационное дело.