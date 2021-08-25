Объект расположен в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Что с ним не так – читайте далее.

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Что произошло

Мэтт Дэймон вместе с семьей переехал в пентхаус в Бруклине. В связи с этим, он решил продать свой дом в Лос-Анджелесе. Он выставил недвижимость за 21 миллион долларов (561 миллион гривен). Но до сих пор объект продать не удалось. Более того, его стоимость упала уже на 3,1 миллиона долларов (83 миллиона гривен).

Мэтт Дэймон теряет миллионы на роскошном особняке / Фото thedirect

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Что известно о доме Дэймона

Роскошный особняк актер купил в 2012 году за 15 миллионов долларов. В доме есть 7 спален и 10 ванных комнат, игровая, рабочий кабинет, тренажерный зал, винная комната и бар. На просторном участке расположены террасы для отдыха, бассейн, водопад, пруд и спа.

Как выглядит дом знаменитого актера в Лос-Анджелесе / Фото Realtor.com: