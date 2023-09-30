Профессиональные организаторы и клинеры поделились пятью основными признаками того, что пора ваше время избавиться от беспорядка. И вот почему так важно справиться с ним, пока не поздно.

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Беспорядки влияют на ваше психическое здоровье

Беспорядок в доме может усугублять психическое состояние. Итак, если у вас часто плохое настроение, следует разобраться с кучей вещей.

"Из-за чувства стыда, ничтожности, смущения, стресса, перегрузки, тревоги, депрессии и многое другое, беспорядок может оказать такое негативное влияние на наше состояние", — объясняет специалист Кэтрин Гамильтон-Купер.

Вы замечаете, что на поверхности постоянно скапливаются предметы

Хотя существуют определенные "рабочие" типы беспорядка, на поверхностях в вашем доме не должно быть груды вещей. Так что если вы часто наблюдаете беспорядок на столе, который не сдвигается с места, следует убрать его.

"Если у вас, например, на комоде или на спинке стула накапливается одежда, пора избавиться от ненужных вещей и купить вешалки или разработать лучшую систему организации шкафа для одежды", – советуют специалисты.

Беспорядок мешает вам работать

Независимо от того, работаете ли вы дома, или едете в офис, беспорядок не должен плохо влиять на вашу "рабочую жизнь".

"Вы опаздываете на работу, потому что не можете найти форму или обувь? Утро хаотическое, и вы часто опаздываете в офис, да еще и приходите без всего необходимого? Это может не только повлиять на вашу работу, но и на репутацию", – отмечает Кэтрин Гамильтон-Купер.

Даже если вы работаете дома, беспорядки и неорганизованность плохо влияют на вашу производительность.

Вы постоянно убираете

Нет ничего плохого в том, чтобы убирать каждый день. Но если вы постоянно нуждаетесь в этом, возможно, у вас слишком много вещей?

"Если вы бесконечно убираете и наводите порядок, но беспорядок появляется снова, это признак того, что он побеждает. Избавьтесь от хлама, и вам не нужно будет постоянно убирать", – говорит профессиональный организатор Джеки Питман.

Беспорядок усугубляет вашу способность легко выполнять ежедневные задания

Иногда даже обычное приготовление пищи становится испытанием. Чаще всего это происходит из-за захламленных рабочих столов и шкафов или заваленного просроченными продуктами холодильника.

Это признак того, что нужно убрать беспорядок. Что нужно – оставить и привести в порядок, а что лишнее – выбросить. Не позволяйте беспорядку влиять на вашу жизнь.