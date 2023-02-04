Украинская студия дизайна представила проект модульного микродома в Карпатах

Студия дизайна интерьера Between the Walls поделилась проектом небольших модульных домов, которые подойдут для временного проживания внутри перемещенных лиц. После победы такой формат жилья можно использовать в сфере туризма.

Первый проект микродома планируют разместить в селе Деловое на Закарпатье. Чем особенны такие поселения, разбираемся дальше.

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Дома вдохновлены малыми архитектурными формами 50-х годов XX века

Как рассказали в Between the Walls, такие дома рассчитаны на проживание одной пары. Площадь дома составляет 22 квадратных метра.



Такие дома в Карпатах рассчитаны на проживание одной пары / Фото Between the Walls

Дом предлагают сделать в форме шестиугольника, чтобы получилась удобная планировка. Вдохновением для такого решения стали модернистские малые архитектурные формы, например автобусные остановки, которые строили на территории Украины в 50-х годах прошлого века. Таким образом, архитекторы хотят переосмыслить связь советского прошлого с настоящим.



Дом предлагают сделать в форме шестиугольника / Фото Between the Walls

Условно дом можно разделить на четыре части:

металлическая опора;

основная единая конструкция из стен и полов;

окна,

кровля.

Каждая часть накладывается друг на друга, напоминая конструктор.

В модульном доме предусмотрены зоны для жизни, работы и отдыха / Фото Between the Walls

Основным сырьем избрали бетонные плиты с мраморной крошкой. В селе расположен мраморный карьер, который уже несколько лет не работает. Архитекторы считают, что производство плит могло бы возобновить его работу и способствовать трудоустройству безработных внутри перемещенных мужчин.