Перший проєкт мікробудинку планують розташувати у селі Ділове, що на Закарпатті. Чим особливі такі поселення, розбираємося далі.

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Будинки натхненні малими архітектурними формами 50-х років XX століття

Як розповіли у Between the Walls, такі будинки розраховані для проживання однієї пари. Площа оселі становить 22 квадратні метри.



Такі будинки у Карпатах розраховані для проживання однієї пари / Фото Between the Walls

Будинок пропонують зробити у формі шестикутника, щоби вийшло зручне планування. Натхненням для такого рішення стали модерністські малі архітектурні форми, як-от автобусні зупинки, які будували на території України в 50-х роках минулого століття. Таким чином архітектори хочуть переосмислити зв’язок радянського минулого із сьогоденням.



Будинок пропонують зробити у формі шестикутника / Фото Between the Walls

Умовно будинок можна розділити на чотири частини:

металева опора;

основна єдина конструкція зі стін і підлоги;

вікна,

дах.

Кожна частина накладається одна на одну, нагадуючи конструктор.

В модульному будинку передбачені зони для життя, роботи та відпочинку / Фото Between the Walls

Основною сировиною обрали бетонні плити з мармуровою крихтою. У селі розміщений мармуровий кар’єр, який уже кілька років не працює. Архітектори вважають, що виробництво плит могло б відновити його роботу й сприяти працевлаштуванню безробітних внутрішньо переміщених чоловіків.