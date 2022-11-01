В Киевской области открыли еще один модульный городок: что о нем известно

В Киевской области открыли двенадцатый модульный городок для внутренне перемещенных лиц и тех, чьи дома были разрушены в результате боевых действий.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Как он отметил, проект стал возможным благодаря прочному сотрудничеству с польским правительством.

Читайте также Как купить жилье дистанционно: известный украинский девелопер рассказал об удобном способе

Модульный городок в Василькове

В общей сложности городок рассчитан на 352 человека. Здесь поселятся внутренне перемещенные лица, которые эвакуировались из "горячих" точек и прифронтовых регионов, а также жители васильковской многоэтажки, разрушенной в результате российского авиаудара.

В городе созданы все удобства, чтобы называть это место хоть и временным, но домом,

– написал Чернышев.



Кухня в модульном городке / Фото "Хмарочос"

В городке будут предоставляться социальные услуги, а дети смогут учиться онлайн. Отдельно оборудованная игровая комната и спортивная площадка.



Кухонные поверхности в модульном городке / Фото "Хмарочос"

Как и в модульном городке, ранее установленном в Буче, здесь предусмотрено 88 комнат. В спальнях есть двухэтажные кровати, шкафы, рабочие зоны. Также есть вся необходимая для жизни техника.



Спальни в модульных домиках / Фото "Хмарочос"

Как выглядит "Патриотический городок" в Василькове / Фото фейсбук Алексея Чернышева, "Хмарочос"