В Киевской области открыли еще один модульный городок: что о нем известно
Источник:фейсбук Алексея Чернышева
В Киевской области открыли двенадцатый модульный городок для внутренне перемещенных лиц и тех, чьи дома были разрушены в результате боевых действий.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Как он отметил, проект стал возможным благодаря прочному сотрудничеству с польским правительством.
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Модульный городок в Василькове
В общей сложности городок рассчитан на 352 человека. Здесь поселятся внутренне перемещенные лица, которые эвакуировались из "горячих" точек и прифронтовых регионов, а также жители васильковской многоэтажки, разрушенной в результате российского авиаудара.
В городе созданы все удобства, чтобы называть это место хоть и временным, но домом,
– написал Чернышев.
Кухня в модульном городке / Фото "Хмарочос"
В городке будут предоставляться социальные услуги, а дети смогут учиться онлайн. Отдельно оборудованная игровая комната и спортивная площадка.
Кухонные поверхности в модульном городке / Фото "Хмарочос"
Как и в модульном городке, ранее установленном в Буче, здесь предусмотрено 88 комнат. В спальнях есть двухэтажные кровати, шкафы, рабочие зоны. Также есть вся необходимая для жизни техника.
Спальни в модульных домиках / Фото "Хмарочос"
Как выглядит "Патриотический городок" в Василькове / Фото фейсбук Алексея Чернышева, "Хмарочос"