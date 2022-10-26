Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий. В ведомстве подчеркнули, что до конца года жильем планируют обеспечить еще 5 000 человек.
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Модульные городки бесплатно, как гуманитарную помощь, предоставляет украинской стороне правительственное агентство стратегических резервов Польши. Согласно планам, они будут обустроены и подготовлены к заселению до конца текущего года.
В настоящее время на территории Украины обустроено и заселено 11 модульных городков для более 3 500 человек в населенных пунктах:
- Киевской (Ирпень, Буча, Бородянка, Макаров),
- Черниговской (Новоселовка),
- Львовской (Львов) областей.
В то же время еще 4 городка находятся на финальном этапе обустройства.
Кроме этого, до конца года запланировано обустройство еще 13 модульных городков для проживания почти 5 000 человек,
– отмечают в Минрегионе.