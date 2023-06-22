Монохромность в интерьере: все, что нужно знать о стиле "одного цвета"
Источник:Room to do
Многие считают, что монохромный интерьер только черный или белый. Но на самом деле он может быть любым и необязательно одним цветом.
В общем следует использовать только один цвет и его оттенки. Допускается использование 1 – 2 вспомогательных контрастных цветов.
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Почему стоит выбирать монохромность
Вы можете использовать серое, бежевое, розовое, голубой, оливковое, чтобы создать спокойное комфортное пространство. Поклонники ярких цветов могут выбрать красный, синий, зеленый и т.д. Однако с яркими цветами краски работать сложнее, потому в таких случаях лучше обратиться к дизайнеру.
С помощью монохромного интерьера вы можете:
- создать комфортное пространство;
- уменьшить визуальный шум;
- скрыть "дефекты геометрии" комнат.
Как создать монохромное пространство: главные правила
- только один цвет может быть доминантным в сочетании с его оттенками;
- контрастного цвета может быть 1 – 2, выбирать их следует особенно внимательно;
- пол и стены обычно светлее, а мебель и отделка темнее;
- важно создать правильное освещение, поэтому не бойтесь использовать всевозможные лампы, люстры, точечное освещение.
В современных монохромных интерьерах отлично смотрится вертикальное озеленение. Это могут быть цветы и деревья. С вазами можно поэкспериментировать. Выбирайте стеклянные, керамические, пластиковые и металлические вазы различных форм и оттенков.