Загалом варто використовувати тільки один колір і його відтінки. Допускається використання 1 – 2 допоміжних контрастних кольорів.

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Чому варто обирати монохромність

Ви можете використовувати сірий, бежевий, рожевий, блакитний, оливковий, щоб створити спокійний комфортний простір. Прихильники яскравих кольорів можуть обрати червоний, синій, зелений тощо. Однак з яскравими кольорами фарби працювати складніше, тому в таких випадках краще звернутися до дизайнера.

За допомогою монохромного інтер'єру ви можете:

створити комфортний простір;

зменшити візуальний шум;

приховати "дефекти геометрії" кімнат.

Рожева кімната з білою акцентною підлогою / Фото Colors Explained

Як створити монохромний простір: головні правила

тільки один колір може бути домінантним у поєднанні з його відтінками;

контрастних кольорів може бути 1 – 2, вибирати їх слід особливо уважно;

підлогу та стіни зазвичай світліші, а меблі та оздоблення темніші;

важливо створити правильне освітлення, тому не бійтеся використовувати різноманітні лампи, люстри, точкове освітлення.

Цікаві світильники над ліжком у спальні / Фото Havenly

У сучасних монохромних інтер'єрах чудово виглядає вертикальне озеленення. Це можуть бути квіти й дерева. З вазами можна поекспериментувати. Обирайте скляні, керамічні, пластикові та металеві вази всіляких форм і відтінків.