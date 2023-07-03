Ливерпуль и Бристоль завершают первую пятерку, в то время как 18% жителей Манчестера и Лестера также бывали в подобных ситуациях. Владельцы "расщедрялись" на неудовлетворительную работу торговцев-мошенников, например сантехнику (24%), покраску и отделку (19%), а также обустройство ванной комнаты (17%).

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Мошенничество во время ремонта

Результаты опроса 2000 взрослых показали, что к наибольшим проблемам относятся: беспорядок, оставшийся после ремонта (24%), и долгий процесс работ, который занимает гораздо больше времени, чем было условлено (20%).

Исследование также выявило, что почти две трети (65%) остались, по крайней мере, немного разочарованными работой, выполненной в их домах или садах. Владельцы были вынуждены инвестировать дополнительные средства, чтобы исправить или завершить плохой ремонт.

Профессор поведенческих наук в Саутгемптонском университете Константинос Кацикопулос изучил проблему мошенничества в Британии. Специалист отметил, что часто люди сами теряют бдительность и, скорее всего, бессознательно приглашают мошенника в свой дом. Это происходит в состоянии стресса, финансового давления и из-за рекомендаций из уст в уста.

"Если вы окажетесь в таком состоянии или ситуации, лучше не спешить с решением. И пусть вас не привлекает низкая цена", – отмечает профессор.