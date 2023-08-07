Отделка мрамором: роскошные образы для всех комнат в вашем доме
Источник:Homes & Gardens
Если вы хотите добавить чувство роскоши и элегантности в интерьере, используйте мрамор. Это довольно универсальный камень, который отлично смотрится в традиционных и современных просторах.
При работе с мрамором самым важным моментом является выбор плиты. Многие дизайнеры говорят, что самый лучший камень есть в Италии. Они используют его в основном в дизайне кухонь и ванных комнат.
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Кто-то использует мрамор для акцента, а кто-то – по максимуму с разными узорами и оттенками. Всё зависит от того, что вам нравится. Рассмотрите несколько примеров от дизайнеров – вам точно что-нибудь придется по душе.