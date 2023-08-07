Отделка мрамором: роскошные образы для всех комнат в вашем доме

Если вы хотите добавить чувство роскоши и элегантности в интерьере, используйте мрамор. Это довольно универсальный камень, который отлично смотрится в традиционных и современных просторах.

При работе с мрамором самым важным моментом является выбор плиты. Многие дизайнеры говорят, что самый лучший камень есть в Италии. Они используют его в основном в дизайне кухонь и ванных комнат.

Обратите внимание Рынок недвижимости восстанавливается: в каких областях наиболее активно строят и продают жилье

Кто-то использует мрамор для акцента, а кто-то – по максимуму с разными узорами и оттенками. Всё зависит от того, что вам нравится. Рассмотрите несколько примеров от дизайнеров – вам точно что-нибудь придется по душе.

Мраморный камин как акцент в гостиной

Смелый упор на однотонной, бледной стене / Фото Banda

Отделка мрамором зоны вокруг двери

Мраморная отделка плинтусов и дверной отделки / Фото Orphan Work

Мраморная стена как роскошный фон для домашнего бара

Эффектный черный мрамор / Фото Marco Ricca

Кухонный остров из бело-серого мрамора создает визуальный интерес.

Мрамор на кухне / Фото The Palm Co

Можно комбинировать разные виды мрамора в одной комнате

Ванная комната – место, где можно использовать мрамор от пола до потолка Фото Studio Sam Frost