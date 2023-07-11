Мраморный пол на кухне: какие преимущества и недостатки такого покрытия

Мрамор является одним из самых красивых напольных материалов, который вы можете выбрать для своей кухни. Он может создать ощущение изысканности, которое распространится по всей атмосфере комнаты.

Мраморные плиты и материалы часто используются на кухне. Из них делают стены, столешницы и полы. Но главный вопрос состоит в том, стоит ли делать именно мраморный пол, не сносится ли он преждевременно? Об этом рассказываем дальше.

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Преимущества мраморного пола на кухне

Использование мрамора как напольного материала на кухнях имеет заметные преимущества:

уникальный цвет и узор. Процесс добычи и производства мраморных плит таков, что каждый кусок несколько отличается по цвету и прожилкам. Вы можете найти подобные плиты, но одинаковые – нет;

Процесс добычи и производства мраморных плит таков, что каждый кусок несколько отличается по цвету и прожилкам. Вы можете найти подобные плиты, но одинаковые – нет; блестящая поверхность . В отличие от многих других каменных материалов, мрамор поддается полировке. Это позволяет производителям оттачивать поверхность до гладкой и блестящей, что делает ее очень красивой;

. В отличие от многих других каменных материалов, мрамор поддается полировке. Это позволяет производителям оттачивать поверхность до гладкой и блестящей, что делает ее очень красивой; дополнительный источник света. Одна из причин, почему мрамор так часто используют в больших скульптурных работах, заключается в том, что он несколько прозрачен. Свет "любит" такие материалы, поэтому проникает в мраморное покрытие, визуально увеличивающее пространство;

Одна из причин, почему мрамор так часто используют в больших скульптурных работах, заключается в том, что он несколько прозрачен. Свет "любит" такие материалы, поэтому проникает в мраморное покрытие, визуально увеличивающее пространство; природный материал. Это очень ценят люди, предпочитающие натуральные материалы.

Недостатки мраморного пола на кухне

Несмотря на заметные преимущества, есть и недостатки. Мрамор является одним из самых дорогих материалов для кухонного пола. А если речь идет о дизайнерской мозаике, большой плитке или нестандартных размерах, то цена может быть заоблачной.

Мрамор является относительно мягким камнем, а если он еще полирован, то поцарапать его очень легко. Со временем мраморный пол может испортиться из-за перемещения мебели или даже домашних животных. Ремонт поцарапанной мраморной плитки является тяжелой работой и обычно требует помощи профессионалов.

Кроме того, мрамор несколько порист и имеет слегка щелочной состав. Это означает, что всякий раз, когда кислотное вещество взаимодействует с ним, будет происходить химическая реакция в виде достаточно заметного пятна. На кухне мы используем много кислых веществ, например, соусы и фруктовые соки, могут разбрызгиваться и разливаться на пол.

Мраморный пол, как и керамическая плитка, по своей природе – холодный строительный материал. Чувство под ногами может быть несколько неприятным, особенно в холодное время. Мраморный пол также очень жесткая, а это означает, что любой бьющийся предмет – точно не спасти. Или, что еще хуже, может повредиться самая мраморная плитка.

В конце концов выбирать вам. Всегда покупайте тот материал, который больше всего нравится. Но в то же время не забывайте рассмотреть все плюсы и минусы.