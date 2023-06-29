Если класть в посудомоечную машину то, что нельзя, то это придаст вам работу или даже затраты. Посуда может испортиться, а сама машина – сломаться. Здесь эксперты делятся вещами, которые нельзя класть в посудомоечную.

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Острые, качественные ножи

Поставить свои лучшие кухонные ножи в посудомоечную машину – это способ испортить их.

"Посудомоечные машины могут оказать разрушительное влияние на качество кухонных ножей. Они абразивны, и в зависимости от типа используемого моющего средства процесс мойки может привести к ржавчине или коррозии на лезвии ножа. Лучше мойте их вручную", – говорит специалист Джо Оберт.

Кастрюли и сковородки с антипригарным покрытием

Если в инструкциях изготовителя не указано, что ваши сковородки с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине, то лучше этого не делать.

Посудомоечная машина обеспечивает очень тщательную очистку, а не деликатную мойку, которой требует антипригарное покрытие. Струи посудомоечной машины могут быстро повредить такую посуду, что приводит к отслоению во время приготовления пищи.

Старинная кухонная посуда и изящные стаканы

Если на вашей кухне есть замечательная антикварная посуда, то с этими драгоценными предметами следует обращаться бережно. В машинке их точно мыть не нужно.

"Хорошую посуду ручной работы нельзя класть в посудомоечную машину, поскольку они могут испортиться. Хрустальные бокалы также следует мыть руками, чтобы они не разбились", – советует эксперт по уборке Сара Демпси.

Старую керамику, тонкий фарфор или щекотливое стекло следует промыть в раковине мягкой щеткой или тканью и оставить сушить в безопасном месте.

Тонкая пластиковая посуда

Пластиковую посуду чаще всего нельзя мыть в посудомоечной машине. Он может повредить фильтры, что приведет к ломанию машины.

Большинство пластиковых изделий имеют этикетки с информацией о пригодности для мойки в посудомоечной машине. Поэтому сначала проверьте инструкции изготовителя, прежде чем класть их в посудомоечную.