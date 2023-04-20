Стеклянная мебель роскошна тем, что максимально проста. Но они притягивают пыль как ничто другое. Также на стеклянных столах очень видны отпечатки пальцев. Профессиональные клинеры рассказали, как их нужно правильно очищать.

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Как чистить стеклянный стол

Сначала протрите пыль и любой мусор сухой тканью, тряпкой или щеткой с мягкой щетиной. Если у вас черный стеклянный стол, который, кажется, всегда покрыт тонким слоем пыли, попробуйте использовать влажную тряпку.

Одним из лучших методов, которые мы нашли для очистки стеклянного стола, несомненно, использование салфетки из микрофибры! Салфетки из микрофибры действительно прекрасно очищают пыль и грязь, не оставляя полос,

– говорят эксперты.



Стеклянный стол нужно вытирать микрофиброй / Фото iStock

В сочетании со средством очистки стекла микрофибра идеально очистит стол. Клинеры советуют сделать свое собственное средство. Для этого следует смешать воду и белый уксус в равных пропорциях. Воду выбирайте фильтрованную, потому что после жесткой останется помутнение или разводы.

Труднее всего на стеклянных столах очистить края. Эксперт Бекки Декер советует: "Чтобы не пропустить ни одного пятна, возьмите ватный диск и окуните его в моющий раствор. Осторожно проведите по краям стола – готово".