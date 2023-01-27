Лишняя трата средств: на каких предметах домашнего декора можно сэкономить

Январь часто становится периодом кардинальных перемен в нашей жизни. Иногда это проявляется в переустройстве дома. Новый декор, краска, дополнительные источники света – это лишь незначительная часть вещей, на которые тратятся владельцы квартир в начале нового года.

Впрочем, не все разрекламированные вещи действительно нужны для усовершенствования жилого пространства. Некоторые из них лишь извлекают средства и дают минимум практической ценности, отмечают дизайнеры интерьера.

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Трендовые диваны

Главное правило разумных покупок – тратить больше на вещи повседневного потребления и экономить на том, что не понадобится так часто. Поэтому если вы действительно любите отдыхать перед телевизором в гостиной, обязательно выделите больший бюджет на удобный диван. Однако подойдите к его выбору с осторожностью.



Выбирайте традиционные модели диванов / Фото Unsplash

Бархат, букле и изогнутые формы, которые доминировали среди трендов последних лет, могут быстро потерять свою актуальность и не совсем соответствовать вашему образу жизни. Вместо этого дизайнеры советуют выбирать классические модели и обшивкой, которая не подвластна времени.

Произведения искусства

Если вы не увлекаетесь коллекционированием конкретных произведений искусства, то нет необходимости тратить на них много денег. Особенно если ваши вкусы изменчивы и приобретенные коллекции не будут соответствовать новому стилю вашего жилья.



Обратите внимание на абстрактные постеры / Фото Unsplash

Если вы все же хотите украсить стены, можно приобрести постеры или репродукции, которые стоят гораздо меньше. К тому же, стоит поискать рамки и другой настенный декор на секонд-хендах, где часто есть уникальные и винтажные предметы.

Освещение

Подвесные светильники – отличный элемент, чтобы освежить пространство и придать дому больше индивидуальности. Однако некоторые люстры могут стоить неоправданно дорого, поэтому при ограниченном бюджете лучше найти более дешевую альтернативу.



Откажитесь от излишеств / Фото Unsplash

Ковры

Это еще один элемент, который может как привнести новизну в ваш дом, так и серьезно ударить по кошельку, ведь качественные ковры могут стоить немало.



Не покупайте дорогие ковры для зон с высокой проходимостью / Фото Unsplash

Дизайнеры говорят, что следует хорошо изучить рынок, прежде чем выбрасывать большие суммы на ковры. Особо внимательно стоит подойти к их выбору, если речь идет о комнатах с высокой проходимостью. Часто даже самый дорогой ковер портится под влиянием внешних факторов, а профессиональная очистка станет еще одной статьей регулярных затрат. Поэтому если на нем в перспективе будут играть дети или спать домашние животные, лучше сэкономить и купить бюджетную модель.