Самая дорогая квартира в Закарпатье: сколько стоит и где расположена

В Закарпатской области самая дорогая трехкомнатная квартира с авторским ремонтом. Она стоит 300 тысяч долларов.

Элитное жилье находится в Ужгороде. Продажей апартаментов занимается агент по недвижимости, который считает, что эта квартира "подойдет для большой семьи или для супругов, ценящих комфорт и тишину". Дом находится в жилом фонде категории "от 2021 года", сообщает 24 Канал после анализа рынка недвижимости на сайте OLX.

Обратите внимание Покупка строящегося жилья через форвардные контракты: как это работает

Как выглядит самая дорогая квартира на Закарпатье

Квартира расположена на последнем этаже 4-этажного дома. Общая площадь жилья составляет 110 квадратных метров, из которых кухня занимает 45 "квадратов". Планировка – раздельная, а отопление – индивидуальное газовое.

Современная квартира с авторским ремонтом за 300 тысяч долларов / Фото OLX.

Дизайн выполнен в минималистском стиле, в нейтральных тонах (белый, серый, черный). Для украшения дизайнеры использовали дерево и керамогранит. В квартире есть красивые панорамные окна и балкон, так что новые владельцы смогут любоваться прекрасными видами на Ужгород и окрестности.

В квартире есть необходимая мебель и техника, которая входит в стоимость. В пределах 500 метров от жилья расположены продуктовые, супермаркет, кафе и рестораны, рынок, отделение почты, детсад, школа, больница и поликлиника. До центра города идти 5 минут.