Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев. Он напомнил, что общая сумма проектов первого отбора составляет 200 миллионов евро.

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Какие проекты в приоритете

По словам Чернышева, проекты должны относиться именно к восстановлению жизненно важных объектов. То есть в приоритете обновления или строительства новых медицинских учреждений, учебных заведений, ЦНАПов, а также капитального ремонта и реконструкции критической инфраструктуры и домов для проживания внутренне перемещенных лиц и тех, кто из-за войны потерял жилье.

Первый отбор проектов для финансирования за кредитные средства производится на сумму не более 200 миллионов евро. Кредитные средства будут направлены общинам посредством субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Условия участия в отборе

коммунальная собственность объекта, для финансирования которого привлекается субвенция;

софинансирование за счет местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством, на покрытие расходов на уплату налогов и сборов, в том числе налога на добавленную стоимость, комиссии за конвертацию валюты, страхование, авторский надзор;

календарный план реализации проектов должен составлять от одного года до трех лет;

объекты, финансируемые на средства субвенции, остаются в коммунальной собственности (общей собственности) соответствующих территориальных общин и используются по целевому назначению в течение не менее 20 лет с даты завершения внедрения проекта;

за счет субвенции запрещена покупка или приватизация земли, зданий, помещений;

при разработке проектной документации на местном уровне и на всех этапах реализации проектов обязательно должны быть учтены общественные интересы ключевых сторон в местном сообществе (уязвимые группы населения, общественные организации, медицинские, образовательные и социальные службы);

способность органов местного самоуправления, для финансирования объектов которых привлекается субвенция, обеспечивать дальнейшее их содержание из средств местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.

Органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти/исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин должны подать в Минрегион предложения до 2 сентября.

Напомним, в конце 2021 года правительство утвердило порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным на реализацию проектов в рамках "Программы по восстановлению Украины". Соответствующая субвенция предоставляется на безвозвратной основе общинам в рамках Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

В общей сложности соглашением предусмотрено привлечение 340 миллионов евро. За них будут восстанавливать социальную инфраструктуру, объекты жилищно-коммунального хозяйства в пострадавших в результате военных действий регионах, а также в тех, которые приняли наибольшее количество внутренне перемещенных лиц.