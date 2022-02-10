Налог на недвижимость в 2022 году: сколько украинцы уплатили в январе

Владельцы недвижимого имущества с "лишней" площадью должны платить налоги в течение двух месяцев после поступления соответствующего уведомления.

Как сообщает Государственная налоговая служба Украины, за первый месяц 2022 года, физические лица уплатили в местные бюджеты 61,3 миллиона гривен налога на недвижимое имущество.

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Рекордный показатель

Налоговая сообщает, что выплаты в этом году почти на 40% (или 17,5 миллиона гривен) превышают показатель аналогичного периода прошлого года. Так, в январе 2021 года владельцы недвижимости перечислили 43,8 миллиона гривен. За 2021 год было уплачено 1,9 миллиарда гривен налога на недвижимое имущество.

Кто платит налог на недвижимость

Плательщиками налога на недвижимое имущество (кроме земельных участков) являются физические и юридические лица, владеющие объектами площадью:

для квартир – более 60 квадратных метров;

– более 60 квадратных метров; жилых домов – более 120 квадратных метров;

– более 120 квадратных метров; разных типов жилой недвижимости – 180 квадратных метров.

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Ставка налога на недвижимость устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от типа объектов и их местонахождение в процентах к минимальной заработной плате.