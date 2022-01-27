Об этом в интервью 24 каналу рассказал Генеральный директор Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник. Собрали самое главное.

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Рынок недвижимости 2022: прогнозы Генерального директора КН РИЕЛ



Рынок жилья быстро адаптируется к новым условиям / Фото 24 канал

По словам Мельника, пандемия не особо отразилась на спросе. Даже во время первого локдауна рынок остановился максимум на 3 недели, дальше – ситуация стабилизировалась. Единственное, что действительно кардинально изменилось – это требования покупателей. Сейчас они стремятся получить жилье с рабочим пространством, лаунж-зонами, игровыми комнатами и террасами.

Мы начали проектировать такие решения во всех наших объектах еще три года назад. Тогда еще никто не догадывался, что будет пандемия,

– добавляет Мельник.

Другой фактор, часто связываемый с возможным удорожанием жилья, – так называемый "антиахметовский закон". Согласно ему, доход от продажи третьего и последующих объектов недвижимости, проданных физическим лицом за год, должен облагаться налогом по стандартной ставке – 18%. Мельник считает, что бюджет не получит преимущества от нововведения, так же повышенный налог не повлияет на стоимость жилья.

В то же время, Генеральный директор КН РИЕЛ добавляет, что текущая ситуация в Украине лишь временно замедлит рынок, а большинство покупателей отложат решение о приобретении жилья на 3 – 4 недели. А вот стремительное подорожание недвижимости возможно только из-за повышения стоимости газа.

Смотрите интервью с Ростиславом Мельником:

Напомним, что ранее Ростислав Мельник рассказал, почему в Киеве не строят такие жилые комплексы, как во Львове, а также о проблеме паркингов в столице.