Мужчина покрасил дом в розовый цвет и теперь может оказаться в тюрьме: что произошло
Источник:Daily Mail
Арендодатель в Кентербери, что в Британии, покрасил розовым фасад дома 16 века. Из-за этого местные власти пригрозили мужчине тюремным заключением.
Кристофер Невилл говорит, что получил разрешение на покраску дома, но впоследствии здание внесли в "черный список Grade II". То есть его признали памятником архитектуры. Теперь дом 16 века не может иметь такой цвет.
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Мужчина должен перекрасить дом, иначе его накажут
Как только мужчина начал ремонт, то сразу получил предупреждение от местных властей по почте.
Я получил письмо в тот самый день, когда красил дом в цвет, одобренный советом. Мне сказали внести изменения, чтобы избежать штрафа или тюрьмы,
– рассказал Кристофер.
Кстати, мужчина не впервые рисует дом в яркий цвет. В прошлом году он без разрешения покрасил внешние стены исторического дома в яркий лососевый оттенок.
Местные власти тогда утверждали, что это не соответствует стилю недвижимости в центре города. Мол, такой цвет в сочетании большого количества вывесок и фонарей превращает улицу в "второсортный Лас-Вегас".
Теперь арендодатель обязан перекрасить дом на бледный цвет и снять вывески. Представители власти говорят, что "как только недостатки будут исправлены, мы отзовем уведомление о предписании".