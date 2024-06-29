Мужчина покрасил дом в розовый цвет и теперь может оказаться в тюрьме: что произошло

Арендодатель в Кентербери, что в Британии, покрасил розовым фасад дома 16 века. Из-за этого местные власти пригрозили мужчине тюремным заключением.

Кристофер Невилл говорит, что получил разрешение на покраску дома, но впоследствии здание внесли в "черный список Grade II". То есть его признали памятником архитектуры. Теперь дом 16 века не может иметь такой цвет.

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Мужчина должен перекрасить дом, иначе его накажут

Как только мужчина начал ремонт, то сразу получил предупреждение от местных властей по почте.

Я получил письмо в тот самый день, когда красил дом в цвет, одобренный советом. Мне сказали внести изменения, чтобы избежать штрафа или тюрьмы,

– рассказал Кристофер.

Дом до покраски / Фото SWNS

Кстати, мужчина не впервые рисует дом в яркий цвет. В прошлом году он без разрешения покрасил внешние стены исторического дома в яркий лососевый оттенок.

Местные власти тогда утверждали, что это не соответствует стилю недвижимости в центре города. Мол, такой цвет в сочетании большого количества вывесок и фонарей превращает улицу в "второсортный Лас-Вегас".

Теперь арендодатель обязан перекрасить дом на бледный цвет и снять вывески. Представители власти говорят, что "как только недостатки будут исправлены, мы отзовем уведомление о предписании".