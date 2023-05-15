Особый случай: старую насосную станцию переоборудовали в жилой дом

Британская пара купила запущенную насосную станцию за 95 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, супруги вложили средства еще и в ремонт.

Муж с женой рассказали, что вложили в покупку и переоборудование все свои сбережения. Их идею поддержали местные жители. "Никто из живущих рядом не возражал - у нас была лишь поддержка людей", – рассказали супруги.

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Супруги переоборудовали старую насосную станцию на домик

Николас и Лесли Диссы не только переоборудовали старое здание вблизи села Южный Фембридж. Они еще построили рядом новую – цилиндрическую металлическую, которую называют домом для дворецкого. Здание вмещает душ и туалет.



Новое цилиндрическое здание / Фото The Sun

Им также удалось провести воду и электричество. В бункере, а также в бывшей кирпичной насосной станции, установили окна.

Но заброшенную станцию пара приобрела не так быстро, как хотела. Муж с женой долгое время обсуждали это с городским советом.

По словам супругов, чиновники были против того, чтобы они переоборудовали станцию на дом. Мол, жилье наносило бы "серьезный вред". Однако британцы остались и обустроили там жилье. Очевидно, им удалось прийти к согласию с местными властями.

Жилой дом в здании заброшенной насосной станции / Фото The Sun