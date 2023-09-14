Настоящая редкость: прибрежный викторианский особняк продают впервые за 60 лет

Прибрежный особняк в Чарлстоне, Южная Каролина появился на рынке впервые за 60 лет. Это реальная находка, которая считается самой большой недвижимостью в районе.

Прибрежный трехэтажный дом имеет площадь более 1300 квадратных метров. Его стоимость составляет 13,9 миллионов долларов. Новый владелец будет платить не только за "квадраты", но и за невероятные виды на Чарлстон с первого ряда.

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Дом с историей

Этот викторианский дом с 15 спальнями был построен в 1845 году для Равенелей – известной семьи в Южной Каролине. С тех пор в доме было всего два владельца.

Равенели жили в особняке до 1930-х годов. Среди последних потомков – Артур Равенель-младший, занимавший четыре срока в Палате представителей США.

Владельцам удалось сохранить много оригинального из той эпохи. Например, до сих пор есть ряд оригинальных хозяйственных построек, которые входят в стоимость.

Интерьер полностью отреставрирован. На это нынешние хозяева потратили последние 8 лет своей жизни. Они установили новую систему жалюзи и кровлю, обновили бани, кухни и системы вентиляции, кондиционирования.

Великолепный интерьер с оригинальными деталями 1845 года / Фото Realtor

Теперь в доме есть гостиная на втором этаже с потолками высотой 3,5 – 4,3 метра. Она может посоревноваться за титул "самая большая в городе", отмечают в объявлении.

В дополнение к величественному виду этого довоенного особняка, его расположение является одним из самых престижных в Чарльстоне. Особняк расположен вдоль укрепленной морской дамбы, известной как The Battery – популярного туристического места.