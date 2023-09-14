Прибережний триповерховий будинок має площу понад 1300 квадратних метрів. Його вартість складає 13,9 мільйона доларів. Новий власник платитиме не лише за "квадрати", а й за неймовірні краєвиди на Чарлстон з першого ряду.

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Дім з історією

Цей вікторіанський будинок із 15 спальнями побудували у 1845 році для Равенелів – відомої родини в Південній Кароліні. Відтоді в будинку було лише два власники.

Равенелі жили в особняку до 1930-х років. Серед останніх нащадків – Артур Равенель-молодший, який обіймав чотири терміни в Палаті представників США.

Власникам вдалося зберегти багато оригінального з тієї епохи. Наприклад, досі є низка оригінальних господарських будівель, які входять у вартість.

Інтер'єр повністю відреставрували. На це теперішні господарі витратили останні 8 років свого життя. Вони встановили нову систему жалюзі та покрівлю, оновили лазні, кухні та системи вентиляції, кондиціонування.

Чудовий інтер'єр з оригінальними деталями 1845 року / Фото Realtor

Тепер у будинку є вітальня на другому поверсі зі стелями висотою 3,5 – 4,3 метра. Вона може позмагатися за титул "найбільша в місті", зазначають в оголошенні.

На додаток до величного вигляду цього довоєнного особняка, його розташування є одним з найбільш престижних у Чарльстоні. Особняк розміщений уздовж укріпленої морської дамби, відомої як The Battery, – популярного туристичного місця.