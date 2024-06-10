На высоте 9 метров: как выглядит один из самых роскошных домов на дереве в мире

Дом на дереве Woodman's Treehouse в Дорсете, что в Британии, называют одним из самых роскошных в мире. Арендовать его на сутки стоит немалых денег.

Атмосфера в этом месте действительно впечатляет. Арендаторам может показаться, что они попали в фильм Уолта Диснея, пишут в объявлении.

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Как выглядит роскошный домик на дереве

Домик возвели на высоте 9 метров среди ветвей трех дубов. Однако на самом деле он не прикреплен к стволам деревьев. Жилье держится на длинных палках, вкопанных глубоко в землю. Таким образом удалось сохранить экосистему лесного массива.

Отдыхающие могут пользоваться сауной, гидромассажной ванной, душем под открытым небом, печью для пиццы и тому подобное.

В домик можно попасть через частный пирс. Арендаторы сразу увидят входную дверь из обожженного дуба и ручкой в форме штурвала паровоза.

Внутри есть спальня с огромной кроватью и ванной, а также с дровяной печью, вращающейся. В домике панорамные окна, поэтому отдыхающие будут любоваться лесом даже изнутри.

Волшебный домик на высоте 9 метров / Фото Woodman's Treehouse

Это жилье на дереве действительно уникальное, ведь его показали в популярной телепрограмме "Удивительные пространства" (George Clarke's Amazing Spaces) и документальном сериале "Грандиозные проекты" (Grand Designs) на Channel 4.

Стоимость посуточной аренды соответствующая – 495 фунтов стерлингов, то есть 25,5 тысяч гривен за ночь.