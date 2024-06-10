Атмосфера в цьому місці справді вражає. Орендарям може здатися, що вони потрапили у фільм Волта Діснея, пишуть в оголошенні.

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Який вигляд має розкішний будиночок на дереві

Будиночок звели на висоті 9 метрів серед гілок трьох дубів. Проте насправді він не прикріплений до стовбурів дерев. Житло тримається на довгих палицях, вкопаних глибоко в землю. У такий спосіб вдалося зберегти екосистему лісового масиву.

Відпочивальники можуть користуватися сауною, гідромасажною ванною, душем просто неба, піччю для піци тощо.

До будиночка можна потрапити через приватний пірс. Орендарі одразу побачать вхідні двері з обпаленого дуба та ручкою у формі штурвала паротяга.

Усередині є спальня з величезним ліжком та ванною, а також з дров'яною піччю, що обертається. У будиночку панорамні вікна, тому відпочивальники будуть милуватися лісом навіть зсередини.

Чарівний будиночок на висоті 9 метрів / Фото Woodman's Treehouse

Це житло на дереві справді унікальне, адже його показали в популярній телепрограмі "Дивовижні простори" (George Clarke's Amazing Spaces) та документальному серіалі "Грандіозні проєкти" (Grand Designs) на Channel 4.

Вартість подобової оренди відповідна – 495 фунтів стерлінгів, тобто 25,5 тисячі гривень за ніч.