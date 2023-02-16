Натяжные потолки: о каких недостатках следует знать, чтобы потом не пожалеть

Натяжные потолки завоевали большую популярность благодаря своей эстетике и простоте установки. Впрочем, у них есть некоторые недостатки, которые могут создать вам проблемы.

Широкий ассортимент, быстрая установка, не слишком большая стоимость по сравнению с другими вариантами (за исключением возможности самостоятельной установки другого вида потолка) – похоже, недостатки в выборе натяжного потолка нужно поискать. Действительно, у этого решения очень много преимуществ, но не стоит романтизировать ни одно решение, чтобы потом встреча с реальностью не была неприятной.

Читайте также Возможно ли зарегистрироваться в новостройке во время военного положения

Недостатки натяжного потолка

Современные натяжные потолки влагостойкие и пожаробезопасные, кроме того, их можно демонтировать и снова установить без необходимости покупки нового материала. Вместе с тем это решение точно не для помещений со сквозняком, поскольку под воздействием воздуха ткань будет вибрировать.

Натяжной потолок – хорошее, но не универсальное решение / Фото Pexels

Также стоит учитывать площадь помещения – в больших комнатах ткань будет прогибаться под собственным весом, что создаст эффект "падающего" потолка. Если у потолка часто проводится какая-то работа, тогда тоже нужно рассмотреть другие варианты, ведь поцарапать или порвать ткань довольно легко.

Еще один недостаток натяжного потолка – ожидание, ведь нужной ткани может не быть в наличии. Также следует учитывать, что за каждое особое пожелание придется доплачивать, а такая возможность есть не у всех.

Ремонт – это сравнение преимуществ и недостатков нескольких решений. Никогда не бывает универсального выбора, ведь все всегда упирается в особенности помещения и ваших пожеланий. Натяжные потолки – хорошая опция, но далеко не во всех случаях. Тщательно изучайте все нюансы и параметры выбранных решений, чтобы в будущем не пришлось платить снова.