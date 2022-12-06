Дизайнеры интерьеров рассказывают, что многие вещи в наших домах субъективно важны. Однако, по их словам, есть отдельные элементы декора, которых лучше избегать. О чем именно говорится, объяснила экспертка Катрин Миткова из агентства недвижимости House Sales Direct.

Читайте также Концепция застройки "город в городе": что это и в чем ее преимущества

5 вещей, удешевляющие интерьер

По словам Катрин, одна из самых распространенных причин, почему ваше жилище выглядит неаккуратным и дешевым – постоянный беспорядок.

Нет разницы, сколько журналов по дизайну интерьера вы прочли и сколько советов экспертов использовали, если ваше жилье слишком захламлено. Лишние элементы мгновенно придадут ему дешевый вид,

– считает агент по недвижимости.

Второй аспект, выдающий желание сэкономить на ремонте, – устаревшее освещение. Речь идет об одном источнике света в комнате, люстрах с декоративными элементами и непрактичных плафонах, которые трудно чистить от грязи.



Позаботьтесь о нескольких источниках света / Фото Unsplash

"Неважно, сколько у вас современных декоративных элементов. Плохое освещение способно может существенно изменить общий вид вашего дома", – пояснила Катрин.

Третья ошибка владельцев жилья – неправильно подобранный размер ковра. Эксперт отмечает, что напольное покрытие должно быть пропорциональным мебели и соответствовать параметрам комнаты. Поэтому короткий ковер в гостиной, на поверхности которого не помещается стол и отодвинутые кресла, – неудачное решение, ведь оно визуально сужает и деформирует пространство.



Выбирайте ковер в гостиную, в соответствии с количеством мебели / Фото Unsplash

Также Катрин советует отказаться от стиральных машин на видном месте, особенно на кухне. Она предлагает встроить технику в мебель. Тем более, сегодня существует множество дизайнерских решений, которые позволят подчеркнуть стиль вашего дома и придать ему оригинальность.



Как скрыть стиральную машинку / Фото Shelterness

В свою очередь дизайнер интерьеров и креативный директор Swyft Home Келли Коллинз советует избегать в оформлении жилья зеленых, бирюзовых и ярко-розовых оттенков. Она подчеркивает, что эти цвета трудно использовать правильно, поэтому они часто разрушают эстетику дома и удешевляют интерьер. Она рекомендует выбирать теплые тона, в частности бежевые или темно-кремовые, которые позволяют сделать дом лаконичным и завершенным.