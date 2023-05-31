Вы испортите всю квартиру: никогда не покупайте этого домой

Часто в попытках создать идеальный домашний уголок мы скупаем в магазинах мелкий декор, мягкие мебельные детали и ковры. Однако это не всегда работает.

Планировать каждую даже мельчайшую деталь в квартире нужно очень тщательно. Вот что не стоит делать, чтобы не испортить пространство.

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Какие детали записывают квартиру

Маленькие коврики

Иногда в попытках сэкономить люди покупают маленькие мягкие ковры на пол в большие комнаты: спальни или гостиные. Такое решение может навредить визуально комнате и сделать ее узкой. Выбирайте мягкие поверхности в соответствии с масштабами комнаты: в большие пространства выбираем большие ковры.



Не покупайте такие маленькие коврики / Фото Pexels

Детали

Мелкий декор и детали важны для создания уюта дома, однако, когда их слишком много, можно легко все испортить. Яркие элементы в большом количестве с разным стилем, фактурами и цветами порождают чувство хаоса и дисгармонии, поэтому следует их оставлять по мере пространства для открытого хранения, а детали выбирать под интерьер.

Чтобы не ошибиться, пользуйтесь правилом "Трех": три разных элемента, три разных размера или три разных материала. Это поможет добиться идеального баланса в пространстве.



Лишние детали испортят комнату / Фото Pexels

Один источник света

Сегодня такая экономия на источниках света может стать провальным решением даже для самого лучшего дизайна. Устройте комнату несколькими типами освещения: основное, акцентное и декоративное. Это создаст нужную атмосферу и подчеркнет изюминку в пространстве.