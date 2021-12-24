Покупка дешевой недвижимости в Италии кажется многим привлекательной схемой для зарубежной инвестиции. Однако мало кто учитывает все нюансы этого шага.

В то время как некоторые смело рискнули и выгодно приобрели готовый к эксплуатации дом, другие получили полуразрушенную недвижимость и целую кучу долгов из-за уплаты штрафа.

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На какие "красные флажки" следует обратить внимание потенциальным покупателям перед покупкой бюджетного итальянского жилья? Рассказываем!

Недвижимость в Италии: подводные камни

Когда дело доходит до советов, вряд ли вам поможет кто-нибудь, кроме тех, кто уже приобрел недвижимость за 1 евро.

В прошлом году итальянский городок Бикари попал в мировую прессу после анонса о распродаже старых домов. Мэр Джанфилипо Миньона решил оживить таким образом город, население которого со временем стремительно снижалось. Акция быстро привлекла внимание и уже через некоторое время появились первые покупатели.

"Унаследованные" проблемы



Как не прогореть, покупая дом за 1 евро в Италии / Фото idealista

Мариано Руссо, аргентинец с итальянскими корнями, приобрел уютное двухэтажное здание площадью 55 квадратных метров в историческом центре Бикари. Перед продажей дом отремонтировали.

Помимо покупной цены мужчине пришлось заплатить еще 3000 евро нотариусу, который занимался оформлением договора купли-продажи. По словам Руссо, процесс прошел очень гладко благодаря поддержке местного геодезиста, отвечавшего за проект.

Однако Руссо упоминает и неприятные моменты. У этого дома было 2 хозяина – сестры, жившие в разных городах. Обе должны были сначала согласиться на продажу, а затем согласовать цену. К счастью, они с легкостью пошли на сделки, иначе все могло бы завершиться не столь положительно.

Согласно итальянскому законодательству, даже если в собственности более 10 разных владельцев, каждый из них должен дать согласие на продажу.

Следовательно, покупатели должны сразу убедиться, что ниоткуда не появится наследник, требующий вернуть проданную собственность.

Руссо отмечает, что также важно убедиться, что даже мелкий ремонт, выполненный предыдущими владельцами, был узаконен. В противном случае – вам придется согласовывать его самостоятельно, или же – выплачивать штраф.

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Правильный посредник

Поиск добросовестного агента по недвижимости – еще один ключевой фактор при покупке жилья в Италии. Рольф Бауэр, немецкий инженер на пенсии, купивший дом в Бикаре, убедился в этом на собственном опыте.

Бауэр, имеющий еще несколько домов в Европе, обнаружил, что гонорары риелторов в Италии значительно ниже тех, которые он платил в других странах. При этом специалист, которого выбрал мужчина, помог ему избежать оплаты налога на недвижимость. Это стало еще одним плюсом при заключении сделки.

Его новоприобретенный дом площадью 150 квадратных метров имеет 3 этажа, а также панорамные окна, просторную кухню, подвал и каменную лестницу, ведущую к главному входу. В отличие от большинства покупателей, Бауэр не покупал мебель или бытовую технику в Италии. Он счел, что сможет заказать все необходимое в других странах Европы.

Нотариальные вопросы



Как не прогореть, покупая дом за 1 евро в Италии / Фото idealista

Процесс покупки дешевого дома в Бикаре оказался более сложным для русской переводчицы Оксаны Климовец.

Ее трехэтажное здание было полностью отремонтировано еще до продажи. Но главная проблема возникла при поиске нотариуса. Этот процесс, по словам женщины, занял несколько месяцев. И даже после того, как она нашла эксперта, пришлось пройти еще несколько бюрократических кругов ада. В частности, найти соответствующий банк, открыть там свой счет и только после этого произвести оплату за дом.