В Канаде построили уникальный небоскреб из стеклянных кубов: первые фото

Токийская архитектурная студия OSO завершила строительство небоскреба Deloitte Summit в Ванкувере. Особенностью здания является его форма, напоминающая наложенные друг на друга коробки.

По замыслу архитекторов ночью канадское здание должно напоминать китайские фонарики, а в течение дня стеклянные кубы со стальным каркасом превращаются в городскую скульптуру.

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Как выглядит небоскреб в Канаде

Интересно, что OSO – не первая студия, взявшаяся за работу над проектом. План участка разрабатывали другие архитекторы, предлагавшие создать традиционный объект. Однако заказчик доверил проект команде японцев, предложившей новый подход и форму, сохранив лишь некоторые элементы модальности стеклянной башни.



Ни одна из сторон небоскреба не лицевая / Фото студия OSO

Небоскрёб состоит из кубов, которые асимметрично располагаются друг на друге. Высота здания – 24 этажа. В каждом боксе их по 4. Соединяются они центральным ядром с лифтом, с помощью которого можно свободно перемещаться по этажам. Опорными конструкциями являются 6 мегаколонн, которые проходят через все здание.



Для строительства небоскреба использовали сталь и стекло / Фото студия OSO

Из-за того, что каждая консоль имеет свое собственное отступление, ни одна из сторон небоскреба не лицевая. Поэтому с разных точек обзора башня выглядит уникально и гармонично. По словам OSO, чувство хаотичности, создаваемое кубами, сбалансировано относительно простыми планами этажей.

Как выглядит небоскреб с разных ракурсов / Фото студия OSO

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Для строительства небоскреба использовали классические материалы – сталь и стекло. Особенностью каждого помещения являются панорамные окна, которые обеспечивают хорошее освещение на протяжении всего рабочего дня и обеспечивают эффект китайского фонарика в темное время года.



Кофейня на первом этаже / Фото Dezeen

На верхних этажах будут располагаться офисы, рабочие кабинеты и конференц-центры, а снизу обустроят помещение кафе, ресторанов и магазинов.