Очаровательные и недорогие: 5 домов в викторианском стиле стоимостью до 350 тысяч долларов в США

В США не так много новых викторианских домов. Но благодаря некоторым бережным владельцам сохранилось много оригинальных, многие из которых доступны по приемлемым ценам.

Чего стоят только эти пять красавцев из разных уголков страны? Каждый из домов имеет не менее 120 лет, там сохранилось много исторических деталей. Еще одно преимущество, наступающее с возрастом, – это зрелый ландшафт. Вокруг домов высокие деревья, травянистые газоны, сады.

Обратите внимание В чем разница между жильем комфорта и бизнес-класса: объясняем на примерах

С виду дома просто сказочные, здесь можно с уверенностью жить. И вы можете использовать их в качестве инвестиционной недвижимости. Одно жилье, например, расположено у озера, другое – возле колледжей.

Клинтон, Мичиган

Цена: 257 тысяч долларов

Прекрасный голубой дом в Мичигане / Фото Realtor

Мобил, Алабама

Цена: 335 тысяч долларов



Очаровательный розовый дом в Алабаме / Фото Realtor

Вилкс-Барре, Пенсильвания

Цена: 299 тысяч долларов

Роскошный викторианский дом с яркими акцентами в Пенсильвании / Фото Realtor

Эшленд, Огайо

Цена: 279 900 долларов



Дом в землистых оттенках в Огайо / Фото MLS Now

Манитовок, Висконсин

Цена: 189 тысяч долларов

Стильный экстерьер в доме в Висконсине / Фото Realtor