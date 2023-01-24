Самый капризный рынок в Украине: что происходит с недвижимостью Одессы

Рынок недвижимости Одессы постепенно восстанавливается после начала полномасштабной войны: стабилизируются цены, предложение и спрос. Однако продолжение боевых действий по-прежнему влияет на настроения потенциальных клиентов.

Как менялись спрос и предложение и какова ситуация на местном рынке недвижимости сейчас, рассказываем дальше.

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По данным портала DOM.RIA, в январе 2023 года Одесса заняла третье место в Украине по количеству предложений на рынке новостроек с показателем 385 объектов. Цена на продажу квартир варьируется от 26,5 тысячи долларов до 500 тысяч. Средняя стоимость квадратного метра в Одессе – тысяча долларов.

Покупатели интересуются покупкой квартир в центре города и у моря: самые высокие цены на квартиры в районах Ланжерона и Отрады, самые низкие – в районе курорта Куяльник.

Как рынок недвижимости Одессы отреагировал на полномасштабное вторжение

По словам эксперта по недвижимости Сергея Пятницкого, рынок недвижимости Одессы – один из самых капризных в Украине, ведь на него влияют какие-либо изменения в стране. С началом полномасштабной войны он полностью остановился, а сделки с недвижимостью не совершались.

"Все общество и весь бизнес, в том числе застройщики, находились в определенном шоковом состоянии и примерно первые 2 – 3 недели рынок не работал вообще. Люди начали массово выезжать с территории Украины, покидать квартиры и разрывать договоры по аренде. Что касается продаж: все сделки остановились. Было введено военное положение, закрыли реестры с недвижимостью. Полностью остановился рынок вторичной недвижимости, технически не было никакой возможности проводить какие-либо сделки и эта ситуация продолжалась до лета, когда открыли реестры", – рассказал эксперт.

Какая ситуация на рынке недвижимости Одессы сейчас

В настоящее время местный рынок восстанавливается. Это касается как покупки жилья на первичном и вторичном рынке, так и аренды. Причем первичный рынок находится в лучшем состоянии с начала полномасштабного вторжения, но все еще очень далек от показателей, которые были до февраля 2022 года.

"Есть определенное движение к восстановлению рынка и оно в принципе наблюдается в течение всего периода, начиная с марта месяца. Это связано с тем, что первое – ситуация на фронте меняется, меняется в лучшую сторону, а во-вторых – с тем, что люди начинают понемногу привыкать и понимают, что жизнь продолжается и все равно нужно что-то делать. Есть еще третий аспект – это ценовой аспект", – рассуждает эксперт.

На цены и продажи на вторичном рынке повлияли несколько факторов. В частности, это открытие реестров летом, что позволило проводить операции. Тогда на рынке появилось определенное количество недвижимости, которое продавали с существенным дисконтом. Со временем такие предложения закончились, а спрос начал возрастать. Это привело к тому, что цены возобновляются. Сейчас "вторичка" стабилизируется, вместе с тем нормируется цена.

На рынке новостроек, по словам эксперта, динамика тоже неплохая. Спрос на такую недвижимость есть, но люди боятся рисков и им сложно сейчас вкладывать деньги в объекты, находящиеся на первоочередных этапах строительства. Еще одна проблема – новые проекты сейчас не появляются, поскольку застройщикам не выдают разрешения на строительство новых объектов.

На рынке аренды цены почти достигли находившихся на период зимы прошлого года еще до начала этой полномасштабной войны. По словам эксперта, это связано с тем, что в Одессу приехало много людей – это и те люди, которые уехали в начале войны, так и те, кто переехал в город из регионов, где идут боевые действия.