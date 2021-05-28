Загородная недвижимость под Киевом и в регионах: что будет с ценами летом

В Украине в ближайшее время взлетят цены на загородные дома. Больше всего это коснется коттеджей, которые расположены в пределах 30 километров от Киева.

Подорожание связано с повышенным спросом и ростом цен на строительные материалы. Подробнее рассказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Как изменятся цены и почему

Коттедж под Киевом (в пределах 30 километров от города) площадью 70 – 100 квадратных метров можно будет приобрести по цене от 1200 долларов (около 33 тысяч гривен) за квадратный метр, а средняя цена составит 1200 – 1700 долларов (33 – 47 тысяч гривен) за "квадрат". Это значит, что за коттедж придется отдать от 3,3 миллиона гривен.

Эксперты пояснили, что в Украине сильно подорожали строительные материалы. В частности, керамоблок и газоблок, арматура, утеплители и пиломатериалы.

По словам Берещак, квадратный метр в таунхаусе из керамоблока будет стоить 800 – 1500 долларов (от 22 тысяч до 42 тысяч гривен).

Также дорожает серийная коттеджная застройка. Это объясняется двумя факторами:

ростом инфляции в 8,5%;

ценами на стройматериалы.

Арматура скачкообразно дорожает в среднем на 30% в последний период. Для серийного строительства – таунхаусов и ситихаусов – это имеет большее значение. Также не хочет снижаться в цене керамоблок и газоблок. Позитивная динамика роста есть даже по утеплителям. В целом, в зависимости от категории, материалы продолжают дорожать в пределах 9-15%,

– уточнила Виктория Берещак.

Загородная недвижимость в Украине взлетит в цене / Фото 24 канал

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Что со спросом

Виктория Берещак уточнила, что спрос на коттеджи нельзя назвать ажиотажным, как это было в 2020 году, однако он остается на высоком уровне. Это связано, в том числе, с недостатком предложения на рынке загородной недвижимости.

Когда спрос превышает предложение, у собственников появляется возможность "крутить носом" и повышать цены,

– уточнила эксперт.

Что касается деревянных домов, цены на которые также повысятся, спрос на них достаточно низкий.

Какая альтернатива

Под Киевом есть многоквартирные дома с большой придомовой территорией, садами, скверами, парками и озерами, а также квартиры с собственными двориками. Такие варианты можно рассмотреть тем, кто ищет вариант дешевле, чем дом.

Рост цен на жилье связан с несколькими факторами / Фото Pixabay