При этом большинство покупателей даже не торгуются. О том, что происходит с жильем в Украине, рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита на форуме "Городская и загородная недвижимость-2021".
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Как изменилось число сделок в Украине
По данным Министерства юстиции, в первом квартале 2019 года состоялось 87 279 сделок по недвижимости, в этот же период 2020 года – 95 509 операций, в первом квартале 2021 года – 111 276 транзакций, пояснил Пита.
Покупатели не торгуются
Юрий Пита уточнил, что в 2020 году 68% сделок были проведены по изначальной цене, а объекты недвижимости не зависали надолго в продаже. В среднем от выхода на рынок до продажи жилья проходило около месяца.
Квартиры на украинском рынке продаются в среднем за месяц / Фото 24 канал
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Малогабаритное жилье
Спросом пользуется малогабаритное жилье (до 35 квадратных метров), построенное в советские времена. При этом его цена существенно отличается в крупнейших городах Украины:
- в Киеве – 950-1000 долларов (26 – 27,5 тысячи гривен) за квадратный метр;
- во Львове – около 800 долларов (около 22 тысяч гривен) за квадратный метр;
- в Одессе – 700-750 долларов (19,3 – 20,6 тысячи гривен) за квадратный метр;
- в Харькове – 550-570 (15 – 15,7 тысячи гривен) долларов за квадратный метр;
- в Днепре – 500-550 (13,7 – 15,1 тысячи гривен) долларов за квадратный метр.
По его мнению, в 2021 году подобная недвижимость подорожает в среднем на 5 – 7%.
Люди и в дальнейшем будут покупать социальное жилье. И несмотря на его довольно низкое качество по сравнению с квартирами в новостройках, спрос остается постоянным, что скажется на ценах,
– резюмировал Пита.
Квартиры в старых домах пользуются спросом / Фото 24 канал