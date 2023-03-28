Цены на недвижимость в Турции и Польше: какой прогноз на 2023 год

Аналитики международного агентства недвижимости исследовали рынок первичного и вторичного жилья Польши и Турции. Они составили прогноз цен на объекты в 2023 году.

Рынок недвижимости в Турции и Польше постоянно меняется, в частности, из-за потока мигрантов. Одной из главных причин роста спроса на жилье в этих странах стала война России против Украины.

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Прогноз цен в Турции

Турецкая недвижимость хорошо оккупируется как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе. Есть возможность покупки с целью сдачи в аренду и перепродажи. Доходность от сдачи в аренду – от 5 до 7,5% годовых.

В Турции достаточно конкурентоспособны цены по сравнению с другими курортными городами Европы. Также иностранных инвесторов привлекает возможность получения ВВП или гражданства через покупку недвижимости.

Аналитики считают, что в 2023 году темпы роста цен на недвижимость в Турции существенно снизятся. Это будет отличной возможностью для инвесторов приобрести объекты чуть ли не по довоенным ценам.

Ситуация на рынке в Польше

По недвижимости в Польше, аналитики прогнозируют, что цены продолжат расти. По мнению экспертов, к концу 2023 года стоимость объектов вырастет ориентировочно на 7 – 9%. Доходность объектов будет зависеть от инвестиционного проекта. В среднем за сдачу в аренду в крупном городе доходность составит 7 – 9% годовых.

Аналитики отмечают, что рынок недвижимости может повлиять колебания в экономической и политической сферах. Инвесторы и покупатели должны учитывать это и принимать умеренные решения при инвестировании в недвижимость в Польше.