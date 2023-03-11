RoomGPT: эта нейросеть создает дизайн интерьера по фотографии вашей комнаты

Разработчик Хасан Эль Мгари запустил нейросеть RoomGPT. Этот сервис позволяет создать дизайн интерьера своей комнаты с помощью фото.

Сервис пригодится тем, кто планирует делать ремонт и не знает, как правильно обустроить комнаты. Нейросеть разрабатывает дизайн в соответствии со стилем, который вы выберете.

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Как воспользоваться RoomGPT

выберите стиль интерьера, который вам нравится (сервис предлагает современный, минималистичный, офисный, тропический и винтажный);

укажите тип комнаты, для которой требуется дизайн (гостиная, кухня, офис, спальня, ванная, игровая комната);

загрузите фотографию вашего жилья.

Отправляете фото своей комнаты и получаете готовый дизайн / Фото ITsider

Сейчас пользователи могут сгенерировать всего пять дизайнов интерьера в день. Ограничение ввели из-за повышенного трафика.

Я также ограничиваю людей перепроектированием 5 комнат в день и показываю им, сколько генерирований у них осталось в пользовательском интерфейсе,

– пишет Хасан Эль Мгари в твиттере.

Попробовать можно по ссылке. Разработчик добавил, что на 10 марта RoomGPT в среднем посещает 80 000 уникальных пользователей.