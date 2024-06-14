Шотландия продает необитаемый остров за более 600 тысяч долларов: что там есть

Крошечный необитаемый остров в Шотландии Мулаграх выставили на продажу. Его предлагают за 637 тысяч долларов вместе с маленьким домом.

Остров Мулаграх – самая северная точка Летних островов, принадлежащих к архипелагу, который тянется от рыбацкого порта Улапул до Высоких Островов. Он занимает площадь всего 89 акров, то есть 36 гектаров.

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Собственный остров в Шотландии

Добраться до острова не так уж и легко – надо преодолеть путь в 35 минут на лодке до материковой части. Поэтому это место будет идеальным для тех, кто стремится к уединенной жизни.

На острове есть дом / Фото The Times

Значительным преимуществом для людей, которые считают себя интровертами, станет отсутствие соседей рядом – никаких шумных компаний или большого количества насекомых здесь также нет,

– говорится в объявлении.

На острове есть дом с вересковой крышей, который назвали "вознаграждением за ограничения". Он оборудован системой сбора дождевой воды и внешним компостным туалетом. Внутри есть одна жилая комната с кухонным уголком и местом для обеда или работы. Она очень уютная.

Жилая комната в доме / Фото Elliot Roberts

Среди весомых нюансов – североатлантический шторм на острове, который может достигать скорости в 160 километров в час и отсутствие питьевой воды (надо позаботиться о бутилированной).