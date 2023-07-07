Какой цвет неудачен для кухни: осторожно, он очень популярен

Во время окрашивания кухни мало кто задумывается над тем, избрал ли удачный тон. Однако эксперты предупреждают, что каждый цвет влияет не только на эстетичность.

С каждым годом дизайнеры делают все больший акцент на психологии и цветовом воздействии на нашу психику. Это касается и выбора правильного оттенка для кухни. Есть один цвет, который эксперты советуют не выбирать – узнайте, какой именно и почему.

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Какой цвет не совсем для кухни

Серый доминировал в цветных трендах на кухне в течение многих сезонов. Тогда что делает этот тон таким противоречивым?

По словам экспертов, серый цвет не ассоциируется с безопасностью, которую мы хотим ощущать именно на кухне, когда готовим еду.

Серая кухня плохо влияет на наше эмоциональное состояние / Фото Future

"В целом следует избегать таких цветов, как: серый, коричневый или черный. Коричневый часто ассоциируются с грязью", – подсказывают эксперты.

В общем, серый цвет может испортить интерьер кухни не только из-за ощущений, которые он вызывает. Есть много оттенков серого, которые в целом плохо смотрятся во многих комнатах. К примеру, грязный серый.

Серый часто ассоциируется с грязью / Фото Polly Eltes

"Неподходящий цвет может ухудшить эстетику вашей кухни и сделать ее непривлекательной", – отмечают специалисты.