З кожним роком дизайнери роблять все більший акцент на психології та впливі кольору на нашу психіку. Це стосується і вибору правильного відтінку для кухні. Є один колір, який експерти радять не обирати – дізнайтеся який саме та чому.

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Який колір не зовсім для кухні

Сірий домінував у кольорових трендах на кухні протягом багатьох сезонів Тоді що робить цей тон таким суперечливим?

За словами експертів, сірий колір не асоціюється з безпекою, яку ми хочемо відчувати саме на кухні, коли готуємо їжу.

Сіра кухня погано впливає на наш емоційний стан / Фото Future

"Загалом слід уникати таких кольорів, як: сірий, коричневий або чорний. Коричневий часто асоцієються з брудом", – підказують експерти.

Загалом сірий колір може зіпсувати інтер'єр кухні не лише через відчуття, які він викликає. Є багато відтінків сірого, які загалом погано виглядають в багатьох кімнатах. Наприклад, брудний сірий.

Сірий часто асоціюється з брудом / Фото Polly Eltes

"Невідповідний колір може погіршити естетику вашої кухні та зробити її непривабливою", – зазначають фахівці.