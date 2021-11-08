Ни одного снижения цен за 40 лет: сколько стоит недвижимость в самом дорогом поселке Европы

История швейцарского Гштаада связана с нескончаемым количеством легенд. Согласно местным преданиям, холмы и долины региона, где расположен поселок, создан с помощью божественного вмешательства. Это казалось обитателям единственным правдоподобным объяснением возникновения столь живописной природы.

Сегодня мифология Гштаада несколько изменилась. Горнолыжный курорт связывают не столько с богами, сколько с самыми богатыми людьми, приезжающими сюда на отдых в пятизвездочные отели.

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Гштаад балансирует между природными богатствами и продуманной инфраструктурой. Здесь давно установлены правила градостроительства и ограничения на сведение современных многоэтажек. Отели и дома, которые обновляются в соответствии с современным параметрам энергоэффективности, остаются в первозданном экстерьере в стиле шале.

Гштаад сохраняет свои традиции и никто не желает их изменять. В то же время, здесь продолжаются постоянные трансформации: люди покупают недвижимость, ремонтируют старые дома и строят новые отели.

Особенности недвижимости в Гштааде

Дома не меняют традиционный вид / Фото Pexels

Однообразие деревянных фасадов с острыми крышами и декоративной лепниной помогает сохранить аутентичность поселка – здесь все соответствует уютному "альпийскому имиджу". Дома сдержанны и удобны, оборудованы всем необходимым, но не выделяются на фоне природы.

Внутренние жилые помещения также подчеркивают природу Гштаада. Деревянные интерьеры с каминами и панорамными окнами – это то, что привлекает состоятельных туристов, приезжающих отдохнуть от цивилизационного шума.

Цены на недвижимость

Цены на недвижимость могут достигать 71 000 долларов за "квадрат" / Фото Forbes

Жители и гости Гштаада – одни из самых богатых людей в мире. И это неудивительно, беря во внимание цены на здешнюю недвижимость. Отсутствие громоздких многоэтажек и плотной застройки привело к дефициту предложений, что повлияло на высокую стоимость жилья.

Гштаад – одно из самых дорогих мест в горах Европы и даже мира, – рассказывает местный агент по недвижимости, – средняя цена квадратного метра составляет около 33 000 швейцарских франков или 36 000 долларов, при этом цены могут достигать более 65 000 швейцарских франков – около 71 000 долларов – за квадратный метр.

Рынок жилья Гштаада остается стабильным даже во время кризисов.

Средняя цена не снижалась за последние 40 лет, – добавляют эксперты, – даже в 2008 году во время кризиса цены в Гштааде оставались стабильными.

Многие приезжают сюда, чтобы прокатиться на лыжах или заняться другими видами активного отдыха, тогда как другие выбирают курорт для того, чтобы замедлить темп жизни. В зимние месяцы поселок оживает: в сезон праздников население растет с 3200 до 20 тысяч человек.