Николас Кейдж остался без дома из-за громкого налогового скандала: что случилось

Голливудский актер Николас Кейдж лишился роскошного дома в Лас-Вегасе (США). Объект был выставлен на продажу более 10 лет назад из-за проблем с налогами у звезды.

Все эти годы актер пытался выкупить недвижимость, однако теперь у нее новый владелец. Как выглядит особняк – смотрите далее.

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Что произошло

Николас Кейдж купил особняк в Лас-Вегасе в 2006 году. За недвижимость он заплатил 8,5 миллиона долларов (43 миллиона гривен по курсу на то время). В 2009 году разгорелся скандал: актера обвинили в уклонении от уплаты 14 миллионов долларов налогов. На особняк был наложен арест, однако Кейдж пытался выкупить недвижимость.

Николаса Кейджа обвинили в уклонении от уплаты налогов / Фото The New York Post

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Что известно о продаже объекта

Особняк площадью 1,3 тысячи квадратных метров был продан летом 2021 года. Кейдж лишился возможности выкупить дом. Имя нового владельца звездной недвижимости не раскрывается. Сумма сделки составила 6 миллионов долларов (160 миллионов гривен). В доме есть просторная гостиная с большими окнами, 7 спален, рабочий кабинет, кинозал, комната для игры в бильярд.

Кроме дома в Лас-Вегасе, Николас Кейдж лишился жилых объектов в Новом Орлеане и в Калифорнии.

Как выглядит бывший дом Николаса Кейджа / Фото Realtor.com: