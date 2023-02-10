Каждый хочет, чтобы цвет его пространства соответствовал не только личным предпочтениям, но и общим тенденциям. Есть хорошие новости: тренды на 2023 год полны уюта и гармонии, так что каждый может выбрать "именно тот" цвет.

Читайте Удачный старт: какой была первая продажа жилья от КН РИЕЛ по программе "еОселя"

Модные цвета стен 2023 года – Viva Magenta

Следует начать с самого модного цвета стен в 2023 году по версии Института Pantone – оттенка Viva Magenta. Он точно будет эффектно смотреться на стенах в вашем доме или квартире! Это красно-розовый оттенок, сочетающий в себе как теплые, так и холодные тона.

Прекрасное пространство / Фото homebook

Как использовать Viva Magenta на стенах? Прежде всего, не окрашивайте все стены в комнате краской этого оттенка. Вы получите темный и хмурый интерьер. Гораздо лучше идеей было бы покрасить одну стену в этот интенсивный цвет. На его фоне красиво будет смотреться галерея плакатов ярких оттенков. Стена Viva Magenta также может стать отличным фоном для мебели контрастного цвета, например, горчичного или зеленого.

Невероятный дизайн / Фото homebook

Цвета стен 2023 года – вдохновленные природой

Актуальными станут цвета, имеющие оттенок лесов, садов, растений. Это, прежде всего, приглушенные оттенки зеленого, коричневого и нежного фиолетового.

Уют и простота / Фото homebook

Цвета цветочных полян также прекрасно украсят ваш дом. Это теплый оттенок охры или нежный пудровый, энергичный и радостный, и одновременно довольно приглушенный.