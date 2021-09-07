По инициативе депутатов партии "Слуга народа" в Украине может измениться администрирование налога на недвижимость. Депутаты хотят передать процесс на местный уровень.

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В мае Государственная налоговая служба начала реализовывать пилотный проект по реформированию администрирования налогов. В рамки пилотного проекта попали Черкасская, Киевская, Днепропетровская и Черниговская области.

По мнению экспертов, новые налоговые взаимоотношения в будущем будут иметь всеукраинский масштаб. Кроме того, налог на недвижимость по фискальной сути не отличается от других налогов, поэтому оставлять поступления "на местах" у территориальных общин – вполне логично. Кроме того, это позволит лучше изучить потенциал каждой территориальной общины.

Механизм уплаты налога на недвижимость не будет сложным или особенным​ / Фото Getty Images

Отметим, налог должны платить владельцы квартир, у которых "надлишкок" квадратных метров, то есть в случае, если площадь квартиры превышает 60 квадратных метров, дома – 120 квадратных метров, или если несколько объектов недвижимости общей площадью 180 квадратных метров сдаются в аренду для получения прибыли.

Размер налога меняется в зависимости от региона, но не превышает 1,5% от размера минимальной заработной платы. Например, в Киеве налог составит 47,23 гривен за квадратный метр.