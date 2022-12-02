Строительство продолжается, но покупателей нет: что происходит на первичном рынке недвижимости

В Украине возобновляется строительство. С января по сентябрь в эксплуатацию было введено 4,8 миллиона квадратных метров жилых помещений.

Однако, как отмечают эксперты, спрос на квартиры в новостройках остается на нулевом уровне. Исключением можно выделить отдельные регионы Украины.

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Темпы строительства – наименьшая проблема на рынке новостроек

Несмотря на войну, в Украине продолжают работы на строительных площадках. Некоторые девелоперы за это время даже успели ввести в эксплуатацию несколько объектов.

За январь – сентябрь введено в эксплуатацию более 4,8 миллиона квадратных метров жилья, в том числе: 2 миллиона квадратных метров – в одноквартирных домах; 2,8 миллиона – в многоквартирных домах. Да, это на 44,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года... Но с учетом всех обстоятельств это объективный показатель,

– сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, вопреки негативной тенденции есть регионы, которые нарастили объемы жилищного строительства. В частности, метраж введенного в эксплуатацию жилья увеличился:

в Винницкой области на 28%,

в Полтавской области – на 58,1%,

почти не сократились объемы жилищного строительства в Ивано-Франковской области.

Важно, что по итогам 3-го квартала сохранилась положительная сезонная динамика... В частности, в течение июля – сентября построено практически столько же, как за все первое полугодие, с довоенного января – февраля и до конца июня, а именно более 2,4 миллиона квадратных метров,

– добавил Гетманцев.

В то же время на рынке недвижимости в Украине продолжают фиксировать значительное снижение продаж. Не в последнюю очередь на это влияет экономическая нестабильность, а также удорожание квадратных метров. К примеру, в столице за время войны цены на "квадрат" выросли на 30 – 45%. И из-за удорожания стройматериалов цена вряд ли снизится в ближайшее время.

Государство делает все возможное, чтобы изменить ситуацию. В частности, в октябре в тестовом режиме начала работать "єОселя" – программа доступной ипотеки. Однако специалисты считают, что этого мало. Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита считает, что даже с 2023 года, когда программа станет доступной для всех украинцев, особого эффекта ожидать не стоит, потому что в условиях войны кредиты брать достаточно рискованно. А ведь речь идет о кредитах на 20 следующих лет, на которые мало кто может сейчас запланировать свою жизнь. Кроме этого, не стоит забывать и о падении реальных доходов большинства сограждан.