Новые налоги на продажу квартир: в Кабмине уточнили, как это скажется на ценах

Законопроект №5600, предложенный Кабинетом Министров, предлагает лишить льгот по уплате НДС субъектов хозяйствования, которые занимаются перепродажей квартир на вторичном рынке.

Эта норма не коснется простых украинцев и не повлияет на цены на недвижимость в Украине. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Что изменится в случае поддержки законопроекта

Норма проекта направлена на субъекты хозяйствования, которые имеют бизнес по перепродаже квартир на вторичном рынке и создают неконкурентные условия для застройщиков, так как не платят НДС,

– отметил Марченко.

Он отметил, что норма не коснется физических лиц, так как они не являются плательщиками НДС.

Министр напомнил, что увеличение ставки на доход физлиц до 18% касается только доходов, полученных от продажи третьего и последующих объектов недвижимости в течение одного года, а такой вариант является бизнесом.

По словам министра, цены на жилье не изменятся из-за нового документа / Фото Pixabay

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В то же время для первой продажи недвижимости в течение года ставка остается 0%, второй – 5%.

Что будет с ценами на жилье

Сергей Марченко отметил, что законопроект никак не повлияет на цены на недвижимость в Украине.

Предложение Кабмина еще должна поддержать Верховная Рада / Фото Pixabay

Какие налоги оплачиваются сейчас

Сейчас при продаже квартиры, дома или участка не чаще, чем раз в год и при условии владения им не менее, чем в течение трех лет, украинцы платят 2% государству:

1% в Пенсионный фонд;

1% пошлины с покупателя и продавца.

Если в течение года лицо продает несколько объектов недвижимости, с каждой сделки дополнительно оплачивается 5% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.