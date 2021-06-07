Це правило не зачіпатиме пересічних українців і не вплине на ціни на нерухомість в Україні. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Що зміниться у разі підтримки законопроєкту

Норма проєкту спрямована на суб'єкти господарювання, які мають бізнес з перепродажу квартир на вторинному ринку та створюють неконкурентні умови для забудовників, тому що не сплачують ПДВ,

– зазначив Марченко.

Він наголосив, що норма не стосуватиметься фізичних осіб, оскільки вони не є платниками ПДВ.

Міністр нагадав, що збільшення ставки на дохід фізосіб до 18% стосується лише доходів, отриманих від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості протягом одного року, а такий варіант є бізнесом.

За словами міністра, ціни на житло не зміняться через новий документ / Фото Pixabay

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Водночас для першого продажу нерухомості протягом року ставка залишається 0%, другого – 5%.

Що буде з цінами на житло

Сергій Марченко наголосив, що законопроєкт ніяк не вплине на ціни на нерухомість в Україні.

Пропозицію Кабміну ще має підтримати Верховна Рада / Фото Pixabay

Які податки сплачуються зараз

Нині під час продажу квартири, будинку чи ділянки не частіше, ніж раз на рік та за умови володіння нею не менше, ніж протягом трьох років, українці сплачують 2% державі:

1% до Пенсійного фонду;

1% мита з покупця та продавця.

Якщо протягом року особа продає кілька об'єктів нерухомості, з кожної угоди додатково сплачується 5% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору.