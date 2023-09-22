Эти тенденции заменят "тихую роскошь": 4 новых тренда в дизайне, которые вам очень понравятся

"Тихая" роскошь стала трендовой в начале 2023 года. Этот стиль нашел воплощение во многих интерьерах и вряд ли выйдет из моды. Но в следующем году трендовыми станут и другие стили, не менее замечательные.

"Тихая роскошь", кажется, является вечным трендом, но останется ли он в дальнейшем без изменений или, может, будут другие версии? Дизайнеры поделились своими прогнозами по тенденциям на 2024 год.

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Повышенная роскошь

Первый тренд – новая версия "тихой роскоши" под названием "повышенная роскошь". Для этого стиля характерны элегантные органические, изогнутые формы в мебели для гостиной и более декоративных элементов и узоров.

"Выгнутые диваны и большие кресла, например, обитые текстурными тканями, ковры абстрактной и органической формы ярких цветов, современные шторы с узорами и детализированные обои. Поэтому все еще "тихая роскошь", но немного богаче в дизайне и цветах", – рассказали дизайнеры.

Гостиная в стиле "завышенной роскоши" / Фото Tala Fustok

Ваби-себи

Концепция дизайна Ваби-Саби уже начинает появляться в дизайнах интерьера. Для стиля характерны органические формы и материалы, а также своеобразное несовершенство.

"Я думаю, что образ ваби-саби, безусловно, будет похож на следующий уровень "тихой роскоши" – постоянное восприятие качества, но также объятия органических силуэтов и идеи о том, что отличный дизайн тоже эволюционирует", – делится дизайнер Камилла Фишбахер.

Гостиная в стиле ваби-саби / Фото Jake Curtis

Кураторский максимализм

"Я считаю, что максимализм, богатые характерами интерьеры и дофаминовый декор станут популярны в ближайшие несколько месяцев", - делится консультант по дизайну Элеонора Тейлор-Робертс.

Специалист объясняет, что кураторский максимализм – это шаг к возвращению громкого максимализма.

"Люди будут полагаться на свою эксцентричность и решат окружать себя предметами, цветами и текстурами, которые делают их счастливыми. Более смелое выражение цветов и узоров, многослойные коллекции интересных предметов – это интереснее минимализма. Философия Карлоса Мота говорит: "бежевый – это не цвет ", – рассказала Элеонора.

Стены с рисунками указывают на возвращение максимализма / Фото Colombe

Экспериментальная роскошь

Каждый стиль называет свои правила, но разве они не созданы для того, чтобы их нарушать? Все больше людей проявляют свою индивидуальность, создавая дизайн в стиле "тихая роскошь". Такой тренд назвали "экспериментальной роскошью".

Дизайн с учетом предпочтений владельцев / Фото Future