Эти тенденции заменят "тихую роскошь": 4 новых тренда в дизайне, которые вам очень понравятся
Источник:Homes & Gardens
"Тихая" роскошь стала трендовой в начале 2023 года. Этот стиль нашел воплощение во многих интерьерах и вряд ли выйдет из моды. Но в следующем году трендовыми станут и другие стили, не менее замечательные.
"Тихая роскошь", кажется, является вечным трендом, но останется ли он в дальнейшем без изменений или, может, будут другие версии? Дизайнеры поделились своими прогнозами по тенденциям на 2024 год.
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Повышенная роскошь
Первый тренд – новая версия "тихой роскоши" под названием "повышенная роскошь". Для этого стиля характерны элегантные органические, изогнутые формы в мебели для гостиной и более декоративных элементов и узоров.
"Выгнутые диваны и большие кресла, например, обитые текстурными тканями, ковры абстрактной и органической формы ярких цветов, современные шторы с узорами и детализированные обои. Поэтому все еще "тихая роскошь", но немного богаче в дизайне и цветах", – рассказали дизайнеры.
Ваби-себи
Концепция дизайна Ваби-Саби уже начинает появляться в дизайнах интерьера. Для стиля характерны органические формы и материалы, а также своеобразное несовершенство.
"Я думаю, что образ ваби-саби, безусловно, будет похож на следующий уровень "тихой роскоши" – постоянное восприятие качества, но также объятия органических силуэтов и идеи о том, что отличный дизайн тоже эволюционирует", – делится дизайнер Камилла Фишбахер.
Кураторский максимализм
"Я считаю, что максимализм, богатые характерами интерьеры и дофаминовый декор станут популярны в ближайшие несколько месяцев", - делится консультант по дизайну Элеонора Тейлор-Робертс.
Специалист объясняет, что кураторский максимализм – это шаг к возвращению громкого максимализма.
"Люди будут полагаться на свою эксцентричность и решат окружать себя предметами, цветами и текстурами, которые делают их счастливыми. Более смелое выражение цветов и узоров, многослойные коллекции интересных предметов – это интереснее минимализма. Философия Карлоса Мота говорит: "бежевый – это не цвет ", – рассказала Элеонора.
Экспериментальная роскошь
Каждый стиль называет свои правила, но разве они не созданы для того, чтобы их нарушать? Все больше людей проявляют свою индивидуальность, создавая дизайн в стиле "тихая роскошь". Такой тренд назвали "экспериментальной роскошью".