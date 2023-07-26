Современное творение: новый и роскошный дом с эффектным экстерьером ищет владельца

Натуральный камень, пол с подогревом и магниевый бассейн – лишь некоторые из роскошных особенностей этого ультралюксового дома в Южной Ярре, Мельбурн. Над жильем активно работали последние четыре года.

Снаружи дом сделан из камня и мрамора в черно-белых цветах. Поэтому он выглядит очень эффектно и элегантно.

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Современный дом с комфортом

Жилье построили полностью с нуля. Дом вмещает четыре спальни и три ванные комнаты. Он оборудован многими современными системами.

"Здесь все автоматизировано, поэтому вы можете включить спа, когда выезжаете из города в 17:00, и он будет готов, когда вы вернетесь домой", – рассказывает архитектор.

Интеллектуальную систему автоматизации можно управлять с любого телефона или планшета. В доме есть система распознавания лица и введение отпечатков пальцев, гидроподогрев полов, подогрев полов в ванной комнате, видеодомофон и самоочистка бассейна.

В дизайне интерьера использовали черный, белый и серый цвета / Фото Realestate

Гламурный дом занимает два этажа. На первом этаже спальня с отдельной ванной комнатой сочетается с просторной кухней, то есть планировка – открытая. Рядом есть гостиная и обеденная зона с прилегающей кладовой дворецкого, винным погребом и скрытым баром.

На верхнем этаже расположены три спальни и просторная комната с гардеробной и ванной.

Дом очень светлый и просторный. "Нет места в доме, где бы вам не хватало природного света", – замечает владелец.

Недвижимость появилась на рынке с ориентировочной стоимостью 4,7 – 5,17 миллиона долларов США. Новый владелец станет первым хозяином, ведь дома еще никто не жил.